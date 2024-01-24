Пассажир метро Москвы ударил в лицо проходившую мимо женщину и попал на видео

В Москве пассажир метро ударил в лицо проходившую мимо женщину

В Москве на станции метро «Марксистская» пассажир ударил в лицо женщину и скрылся. Инцидент попал на видео, которое опубликовала столичная прокуратура в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина внезапно наносит проходившей мимо женщине удар в лицо, в результате которого та падает на пол. После этого нападавший спокойно уходит.

Как сообщило ведомство, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Женщина получила телесные повреждения, характер которых не уточняется. Мотивы ударившего ее мужчины неизвестны. Сейчас его личность устанавливают правоохранительные органы под контролем прокуратуры Московского метрополитена.

Ранее безбилетный мигрант ударил в лицо женщину-контролера в вестибюле станции метро «Комсомольская» в Москве. Мужчина был в числе пяти нарушителей, попытавшихся пройти через турникеты, не оплатив проезд. Сотрудница метрополитена остановила их и потребовала предоставить документы. Один из иностранцев сначала отдал женщине свой паспорт, однако тут же ударил россиянку рукой в нос и забрал удостоверение личности.

