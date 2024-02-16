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05:30, 16 февраля 2024Путешествия

Россиянка описала столовую в Стамбуле словами «здесь настоящий рай»

Фото: Radiokafka / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница побывала в столовой Стамбула и рассказала, какую еду там подают. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор пояснила, что заведения, аналогичные российским столовым, в Турции называются локантами. Это демократичные рестораны самообслуживания, где все блюда стоят на витринах и подогреваются на водяной бане. По словам блогерши, в столичной Balkan Lokantasi подают несколько видов салатов и супов, жареную, тушеную и печеную курицу и говядину с картофелем, рисом, нутом и макаронами на гарнир.

«Для любителей традиционных турецких сладостей здесь настоящий рай, — такими словами описала она увиденное. — Выбор десертов для столовой, на мой взгляд, большой, и все выглядит свежим». Россиянка добавила, что из напитков можно было купить воду, газировку и айран.

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По мнению туристки, еда в локанте была «вполне съедобной, но без особых изысков». При этом она отметила, что надолго задерживаться в заведении ей не захотелось. «Слишком многолюдно, шумно, а спартанская обстановка и кафельные напоминающие больницу стены в обеденном зале наводят уныние», — заключила россиянка.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Казахстане, зашел в местную столовую и признался, что там его «накормили от пуза». Он попробовал пельмени с тремя видами мяса: кониной, бараниной и говядиной.

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      Мария Борисова
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