Россиянин описал обед в столовой Казахстана фразой «накормили от пуза»

Российский тревел-блогер побывал в Казахстане, зашел в местную столовую, попробовал там пельмени с кониной и признался, что его «накормили от пуза». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в его пельменях было целых три вида мяса: конина, баранина и говядина. Он отметил, что порция оказалась очень большая.

«В одном горшочке было десять пельменей, а кроме этого, мне полагалась порция сметаны. Кстати, к самим пельменям еще добавили сливочное масло и острый перец халапеньо — блюдо получилось очень ароматным», — такими словами описал свой опыт россиянин.

Блогер рассказал, что он заплатил за обед 2,6 тысячи тенге (около 530 рублей). Большая порция, в которой было 15 пельменей, стоила 3,7 тысячи тенге (около 755 рублей).

Путешественник также написал, что его поразило отношение сотрудников заведения к маленьким гостям. «Прямо возле кассы имелась крупная надпись: "Детей до семи лет пельменями кормят бесплатно". Вот это я понимаю — забота о клиентах», — поделился россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на рынке в Казахстане и был приятно удивлен выбором продуктов. Он пояснил, что ему нравятся рынки в Центральной Азии, потому что там все продукты дают на пробу.