Российских депутатов законодательно обязали быть реалистами
Депутатов города Кола Мурманской области законодательно обязали быть реалистами и не давать невыполнимых обещаний. Об этом сообщает портал «Север.Пост».
По данным издания, соответствующее решение было принято самими парламентариями, которые единогласно проголосовали за редакцию кодекса депутатской этики. «Не давать публичных обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены», — говорится в документе.
В том случае, если российский депутат нарушит это или другое положения кодекса об этике, его могут публично осудить или вынудить извиниться перед общественностью.
В 2020 году стало известно, что российских чиновников обяжут выучить правила и нормы русского литературного языка. Соответствующий документ был подготовлен Министерством труда по поручению президента России Владимира Путина.