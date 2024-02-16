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20:16, 16 февраля 2024Силовые структуры

Российский уголовник получил срок за заколотого из-за обидных слов отца

В Ижевске уголовнику дали срок за заколотого после ссоры отца

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Удмуртской Республике к восьми годам и восьми месяцам колонии строгого режима приговорили 31-летнего российского уголовника за расправу над отцом. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, вечером 4 февраля 2023 года отец и сын устроили застолье в своей квартире на улице Степана Разина в Ижевске. После употребления алкоголя мужчины поссорились, отец сказал сыну несколько обидных слов, после чего тот взялся за нож. Он нанес 52-летнему мужчине несколько колотых ран, которые оказались несовместимы с жизнью.

Ранее судимый мужчина был задержан и помещен на время расследования в СИЗО.

18 января сообщалось, что в Республике Бурятия пьяный россиянин заколол сожительницу после ссоры.

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      Владимир Седов
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