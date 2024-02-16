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12:58, 16 февраля 2024Из жизни

Школьные влюбленные встретились спустя 70 лет и снова стали парой

People: в США бывшие влюбленные встретились спустя 70 лет и стали парой

Фото: Giorgia Finazzi / Unsplash

В США бывшие школьные возлюбленные встретились спустя более чем 70 лет и снова влюбились друг в друга. Об этом сообщает People.

90-летний Билл Хассингер и 92-летняя Джоан Блаккан из штата Мичиган познакомились в школе в юном возрасте. Они были влюблены друг в друга и состояли в отношениях, пока Блаккан не окончила школу и не уехала, чтобы поступить в колледж. Позднее она вышла замуж за другого мужчину и родила троих детей. Тем временем Хассингер отслужил в армии, затем тоже женился и завел троих детей. Он овдовел в 2021 году после 68 лет брака.

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В 2022 году Блаккан искала одноклассников, чтобы устроить встречу выпускников, и внезапно вспомнила о своей первой любви. Она решила связаться с Хассингером, чтобы узнать, как сложилась его жизнь. Оказалось, что мужчина живет в соседнем городе. После телефонного разговора пара встретилась за обедом.

По словам Хассингера, он заметил, как постарела Блаккан, однако заявил, что она осталась такой же яркой и жизнерадостной, как и множество десятилетий назад. Вскоре пенсионеры поняли, что заново влюбляются друг в друга, и снова стали парой. «Мы влюблены так же сильно и даже больше, чем когда мы были подростками», — признается Хассингер.

Теперь пара проводит вместе каждые выходные. Возлюбленные играют в настольные игры, решают головоломки, совершают прогулки и наслаждаются обществом друг друга. Хассингер и Блаккан уверены, что проведут остаток жизни вместе. В ближайшем будущем они планируют переехать в один дом или жилой комплекс для пенсионеров.

Ранее сообщалось, что житель США, 85-летний Эд Снекенбергер, стал мужем 83-летней Присциллы Матени, на которой обещал жениться 60 лет назад. Теперь супруги живут в доме Матени и наслаждаются временем, проведенным вместе.

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