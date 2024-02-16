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06:35, 16 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о бездумной растрате ВСУ боеприпасов

BI: ВСУ бездумно растрачивают боеприпасы, которые находятся у них в дефиците

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бездумно растрачивают боеприпасы, которые находятся у них в дефиците, сообщает издание Business Insider (BI).

«Скорость стрельбы постоянно превышает темпы поставок за счет международных пожертвований и внутреннего украинского производства», — сказано в специальном докладе генерального инспектора Конгрессу США.

Подчеркивается, что высокие темпы стрельбы также оказали влияние на техническое обслуживание как отечественных артиллерийских систем, так и поставленных западными государствами, что в конечном итоге может привести к выводу орудий из строя, а также ранениям членов артиллерийских расчетов.

Ранее бывший командир националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий предрек решение судьбы Авдеевки в течение 48 часов. Офицер уточнил, что российским военным удалось перерезать единственную дорогу, по которой происходит вся логистика для снабжения находящихся там подразделений ВСУ.

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      Марина Совина
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