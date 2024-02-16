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06:31, 16 февраля 2024Россия

Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ

Артиллеристы группировки «Запад» пресекли попытку прорыва ВСУ под Купянском

Расчет гаубиц Д-30 группировки российских войск «Запад» пресекли попытку штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны на купянском направлении. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские разведчики заметили украинских военных с воздуха еще на подходах к рубежам. «Точным огнем 122-миллиметровых орудий наступление удалось остановить», — отметили в министерстве.

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      Марина Совина
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