Артиллеристы группировки «Запад» пресекли попытку прорыва ВСУ под Купянском

Расчет гаубиц Д-30 группировки российских войск «Запад» пресекли попытку штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны на купянском направлении. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские разведчики заметили украинских военных с воздуха еще на подходах к рубежам. «Точным огнем 122-миллиметровых орудий наступление удалось остановить», — отметили в министерстве.