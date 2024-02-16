Силовые структуры
Суд арестовал россиянина за разбойное нападение на отделение банка
В Хабаровске арестовали мужчину за нападение на банк с игрушечным пистолетом
В Хабаровске суд арестовал местного жителя за разбойное нападение на отделение банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Против россиянина возбудили дело по пункту «в» части 4 статьи 161 («Разбой») УК РФ.
Ранее стало известно, что мужчина продавал привезенные из-за границы автомобили. Однако бизнес перестал приносить доход. Тогда мужчина решил делать ставки на спортивном тотализаторе и влез в долги. В итоге он взял игрушечный пистолет, муляж гранаты и напал на банк. Он похитил 11 миллионов рублей и валюту.
В течение суток мужчину задержали.