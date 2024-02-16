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09:50, 16 февраля 2024Силовые структуры

Суд арестовал россиянина за разбойное нападение на отделение банка

В Хабаровске арестовали мужчину за нападение на банк с игрушечным пистолетом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Хабаровске суд арестовал местного жителя за разбойное нападение на отделение банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Против россиянина возбудили дело по пункту «в» части 4 статьи 161 («Разбой») УК РФ.

Ранее стало известно, что мужчина продавал привезенные из-за границы автомобили. Однако бизнес перестал приносить доход. Тогда мужчина решил делать ставки на спортивном тотализаторе и влез в долги. В итоге он взял игрушечный пистолет, муляж гранаты и напал на банк. Он похитил 11 миллионов рублей и валюту.

В течение суток мужчину задержали.

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      Екатерина Кашурникова
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