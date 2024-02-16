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17:56, 16 февраля 2024Экономика

Центробанк допустил введение увеличенных ставок по кредитам для богатых

Глава ЦБ Набиуллина допустила введение плавающих ставок по кредитам в банках
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Банк России допускает введение плавающих ставок по кредитам в банках, но только если речь идет о состоятельных гражданах, которые могут себе позволить идти на риск. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Впрочем, для большинства граждан, уверена она, следует вводить ограничения, а увеличить границу ставок допустимо только для очень богатых заемщиков с высокими доходами. Набиуллина подчеркнула, что Центробанк анализирует международный опыт и вводит границы такого «плавания» в случае наличия соответствующего решения для граждан.

Ранее сегодня, 16 февраля, регулятор сообщил о приостановке полугодового цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), сохранив ставку на уровне 16 процентов годов. Набиуллина, объясняя такое решение, указала, что инфляционное давление начало снижаться, но тенденция еще неустойчива и само ослабление не слишком велико.

Также она отметила, что совет директоров выбирал между сохранением и повышением ключевой ставки, в связи с чем говорить о скором переходе к смягчению не приходится.

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      Платон Щукин
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