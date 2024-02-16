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11:13, 16 февраля 2024Россия

Военный назвал цель создания «подземного города» на херсонском направлении

Военный Дандыкин: «подземный город» в зоне СВО помогает сохранить живую силу

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Построенный Вооруженными силами (ВС) России «подземный город» на херсонском направлении позволяет сохранить живую силу, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Такую цель создания жилых блиндажей в зоне проведения специальной военной операции (СВО) он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Левый берег, где наши находятся и где небольшой участок, где сидят ВСУшники, пологий. А правый берег крутой: оттуда все просматривается, там нет леса, где можно скрываться. Поэтому эта тема, которая отработана уже давно, надо закапываться», — объяснил Дандыкин.

Военный эксперт напомнил, что «подземные города» делали еще во время Первой обороны Севастополя.

«У нас в этом плане огромный опыт. "Подземный город", во-первых, позволяет сохранить живую силу, а во-вторых, можно доходить до позиций противника и наносить ему удары», — добавил он.

Саперная лопатка — это друг товарища. Хочешь жить — закапывайся. Что наши ребята и делают

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее стало известно, что российские военные создали «подземный город» для проживания и обслуживания нужд личного состава группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. В нем находятся жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская. Протяженность переходов и траншей города превышает три километра, а коммуникации заложены на глубине порядка трех метров.

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