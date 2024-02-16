Российские военные создали «подземный город» на херсонском направлении

РИА Новости: военные РФ создали подземный город на херсонском направлении

Российские военные создали «подземный город» для проживания и обслуживания нужд личного состава группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Об этом передает РИА Новости.

Начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным Лис рассказал, что военные создали подземный город, чтобы обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков и сбросов с дронов. «Самое главное — защитить себя, личный состав сберечь, чтобы выполнять боевые задачи», — подчеркнул он.

Военный добавил, что в «подземном городе» находятся жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская. Протяженность переходов и траншей города превышает три километра, а коммуникации заложены на глубине порядка трех метров.

Ранее в Херсонской области рассказали о снарядном голоде Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил губернатор региона Владимир Сальдо.