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06:55, 16 февраля 2024Россия

Российские военные создали «подземный город» на херсонском направлении

РИА Новости: военные РФ создали подземный город на херсонском направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военные создали «подземный город» для проживания и обслуживания нужд личного состава группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Об этом передает РИА Новости.

Начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным Лис рассказал, что военные создали подземный город, чтобы обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков и сбросов с дронов. «Самое главное — защитить себя, личный состав сберечь, чтобы выполнять боевые задачи», — подчеркнул он.

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Военный добавил, что в «подземном городе» находятся жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская. Протяженность переходов и траншей города превышает три километра, а коммуникации заложены на глубине порядка трех метров.

Ранее в Херсонской области рассказали о снарядном голоде Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил губернатор региона Владимир Сальдо.

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      Марина Совина
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