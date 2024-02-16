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21:57, 16 февраля 2024Среда обитания

Европейцы решили бороться с глобальной проблемой с помощью турникетов

Bloomberg: парижане поставили турникеты на службу экологии

Фото: Vlad B / Unsplash

Парижане решили поставить на службу возобновляемой энергетики турникеты на входе в метро. О разработке, которая поможет решить глобальную проблему, пишет издание Bloomberg.

Эко-проект французской инженерной школы и испанского энергопоставщика Iberdrola пока что запущен в пилотном режиме. Проходя через турникеты на станции Миромесиль в центре французской столицы, пассажиры приводят в действие мини-турбины. Двигатели снабжают энергией вывески в вестибюлях и на входе в метрополитен.

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Ежегодно парижским метро пользуется свыше полутора миллиарда пассажиров. По подсчетам испанской компании, если разместить такие турбины по всему метрополитену города, они будут вырабатывать до 136 мегаватт электроэнергии в год. Это позволит с каждым годом снижать количество вредных выбросов на 30 тысяч тонн. Авторы проекта планируют установить такие турбины в метро Мадрида и Сантьяго. В будущем разработка выйдет за границы городских сетей метро и даст толчок развитию новых технологий в «зеленой» энергетике, убеждены европейские инженеры.

Ранее американские ученые представили технологию, которая позволит хранить тепло в стройматериалах. В них планируют внедрять микрокапсулы из полимеров. Нагреваясь, капсулы аккумулируют тепло и тают. При охлаждении материалы выделяли бы накопленное тепло, обогревая жильцов в качестве самодостаточных батарей.

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      Виктория Клабукова
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