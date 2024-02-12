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15:41, 12 февраля 2024Среда обитания

В США захотели превратить здания в самодостаточные батареи

В США предложили внедрять в стройматериалы тепловые аккумуляторы

Фото: JustA Guy / Unsplash

Американские инженеры разработали технологию, которая позволит хранить тепло в стройматериалах. Результаты исследования опубликовал научный журнал Journal of Energy Storage.

В стройматериалы планируют внедрять микрокапсулы, изготовленные из полимеров. Нагреваясь, капсулы аккумулируют в себе тепло и тают. При охлаждении стройматериалы выделяли бы накопленное тепло, обогревая жильцов в качестве самодостаточных батарей.

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Реализация этой идеи прежде была затруднена из-за недостаточной прочности таких термокапсул. Теперь же ученые предложили производить их из ценосфер — частиц, образующихся в золе при сжигании угля на теплоэлектростанциях. Таким образом, капсулы из ценосфер окажутся куда более огнестойкими. Технология позволит увеличить потенциал «зеленых» источников энергии, убеждены специалисты. Кроме того, при отключении электричества или в случае энергокризиса такие стройматериалы стали бы настоящим спасением для населения.

Ранее международная группа ученых объявила о создании чипа, который позволяет накапливать энергию Солнца. Описанная ими концепция позволяет хранить ее сроком до 18 лет и открывает путь к созданию самозаряжающихся гаджетов.

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      Виктория Клабукова
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