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12:53, 16 февраля 2024Силовые структуры

Турция передала России обвиняемого в коррупции экс-сотрудника министерства

Турция передала России экс-сотрудника министерства, обвиняемого в коррупции

Фото: Elle Aon / Shutterstock / Fotodom

Турция депортировала россиянина Александра Шабалина, который обвиняется в посредничестве при передаче взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину задержали в аэропорту Внуково. В августе 2023 года он был объявлен в международный розыск.

В 2022 году Шабалин был сотрудником Министерства строительного комплекса Московской области. По версии следствия, он неоднократно выступал посредником при передаче взяток. Деньги передавались сотрудникам Министерства жилищной политики Подмосковья за незаконную выдачу разрешений на строительство заправок в Рузском, Богородском и Одинцовском городских округах Московской области.

Ранее стало известно, что Бахрейн экстрадирует в Москву Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве со средствами дольщиков на общую сумму более 47 миллионов рублей.

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