Бахрейн передал Москве похитившего у дольщиков 47 миллионов рублей россиянина

Бахрейн экстрадировал похитившего у дольщиков более 47 млн рублей Темирханова

Бахрейн экстрадирует в Москву Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве со средствами дольщиков на общую сумму более 47 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. В декабре 2023 года Россия запросила его выдачу из-за задержания афериста в королевстве. Он был в розыске с 2021 года.

По версии следствия, с 2014 по 2019 годы Темирханов по предварительному сговору с соучастницей получил от более чем 30 дольщиков свыше 47 миллионов рублей в качестве взносов на строительство многоквартирных домов в Избербаш Республики Дагестан. Фактически деньги были потрачены на другие цели, участники долевого строительства остались без жилья.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала «Ленте.ру», что 14 февраля обвиняемый был передан сотрудникам правоохранительных органов России для доставки в Москву.

Ранее Турция передала Москве находившуюся в международном розыске из-за афер россиянку.