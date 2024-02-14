Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:47, 14 февраля 2024Силовые структуры

Бахрейн передал Москве похитившего у дольщиков 47 миллионов рублей россиянина

Бахрейн экстрадировал похитившего у дольщиков более 47 млн рублей Темирханова

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Бахрейн экстрадирует в Москву Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве со средствами дольщиков на общую сумму более 47 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. В декабре 2023 года Россия запросила его выдачу из-за задержания афериста в королевстве. Он был в розыске с 2021 года.

По версии следствия, с 2014 по 2019 годы Темирханов по предварительному сговору с соучастницей получил от более чем 30 дольщиков свыше 47 миллионов рублей в качестве взносов на строительство многоквартирных домов в Избербаш Республики Дагестан. Фактически деньги были потрачены на другие цели, участники долевого строительства остались без жилья.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала «Ленте.ру», что 14 февраля обвиняемый был передан сотрудникам правоохранительных органов России для доставки в Москву.

Ранее Турция передала Москве находившуюся в международном розыске из-за афер россиянку.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла искусствовед Нина Молева. Она завещала президенту Путину коллекцию картин на миллиарды долларов

      В Госдуме захотели расширить перечень имеющих право оказывать медпомощь

      Россиянин впал в кому из-за компьютерной игры

      Британский телеканал признал правдивость слов российского посла об Украине

      ФСБ обнаружила цех с более чем пятью тоннами контрафактного алкоголя

      Учительница попала за решетку после секса со школьником

      Девушка узнала правду о возлюбленном благодаря случайному видео в соцсетях

      В России передумали избавляться от Лоха и Шалавы

      89-летняя россиянка выпала с пятого этажа и выжила

      Следователь рассказал о реакции маньяка Чикатило на арест в тюрьме КГБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше