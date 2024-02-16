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18:54, 16 февраля 2024Силовые структуры

У россиянина отобрали рюкзак с 33 миллионами рублей в День всех влюбленных

В Москве 14 февраля грабитель отнял у россиянина рюкзак с 33 миллионами рублей

Фото: Unsplash

В Москве полиция разыскивает злоумышленника, ограбившего россиянина в День всех влюбленных. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщают «Известия».

По данным издания, 14 февраля предприниматель находился возле магазина на улице Московская с рюкзаком, полным денег. Внезапно на него напал грабитель, который отобрал рюкзак и скрылся из виду. Потерпевший рассказал полицейским, что внутри находились 33 миллиона рублей.

14 февраля IT-эксперт Селехина рассказала, что россияне, которые ищут пару перед Днем всех влюбленных, рискуют стать жертвами мошенников.

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      Владимир Седов
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