У россиянина отобрали рюкзак с 33 миллионами рублей в День всех влюбленных

В Москве 14 февраля грабитель отнял у россиянина рюкзак с 33 миллионами рублей

В Москве полиция разыскивает злоумышленника, ограбившего россиянина в День всех влюбленных. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщают «Известия».

По данным издания, 14 февраля предприниматель находился возле магазина на улице Московская с рюкзаком, полным денег. Внезапно на него напал грабитель, который отобрал рюкзак и скрылся из виду. Потерпевший рассказал полицейским, что внутри находились 33 миллиона рублей.

14 февраля IT-эксперт Селехина рассказала, что россияне, которые ищут пару перед Днем всех влюбленных, рискуют стать жертвами мошенников.