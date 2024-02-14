Ищущих пару на 14 февраля россиян предупредили об активизации мошенников

IT-эксперт Селехина предупредила об активизации мошенников перед 14 февраля

Россияне, которые ищут пару перед Днем всех влюбленных, рискуют стать жертвами мошенников. Об их активизации перед 14 февраля эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Специалистка рассказала, что перед Днем всех влюбленных мошенники чаще используют схему, известную как Fake Date («Фальшивое свидание»): злоумышленники выдают себя за девушек и пытаются познакомиться с мужчинами в приложениях для знакомств.

Мошенники используют чужие фотографии из интернета или создают их с помощью искусственного интеллекта (ИИ), предлагают мужчинам сходить в театр или на стендап-концерт и отправляют собеседнику ссылку якобы с оплатой брони. «Кавалер оплачивает билет или бронь в ресторане, однако затем "спутница" исчезает и перестает отвечать, а деньги остаются в руках мошенников», — объяснила Селехина.

По ее словам, мошенники активно используют ИИ не только для подделки фотографий, но и для имитации голосовых сообщений и видеозаписей. «Только за последний месяц мы выявили более шести тысяч ресурсов, которые могут быть использованы в рамках этой схемы», — рассказала специалистка.

Злоумышленники обманывают и девушек, отметила эксперт. Мошенники от лица мужчины просят жертв оплатить доставку дорогого подарка, затем девушка получает счет в СМС или на почту и оплачивает его, отправляя тем самым деньги мошеннику.

Селехина посоветовала настороженно относиться к просьбам незнакомых людей перейти на какой-то ресурс и оплатить счет. По ее словам, лучше найти официальный сайт мероприятия и проверить совпадение информации, включая количество мест и стоимость, а также проверить дату регистрации сайта, на который собеседник попросили перейти. «Если сайт был зарегистрирован менее месяца назад, вероятно, это фишинговый ресурс», — подчеркнула она.

Ранее в пресс-службе ВТБ рассказали, что мошенники стали взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и использовать голосовые соoбщения из существующей переписки с их друзьями или родственниками для обмана других их знакомых.