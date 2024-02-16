Участницу шоу «Пацанки» отправили в СИЗО по делу о наркотиках

Суд отправил в СИЗО участницу шоу «Пацанки» Янголенко по делу о наркотиках

В Санкт-Петербурге участницу шоу «Пацанки» отправили под стражу по делу о хранении и потенциальном сбыте наркотиков. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, речь идет об участнице седьмого сезона шоу Диане Спряталась (Янголенко), в квартире которой нашли шесть граммов марихуаны, весы и пакеты. Хотя фигурантка дела просила о более мягкой мере пресечения, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил россиянку в СИЗО на время расследования. Янголенко пробудет под стражей минимум до 13 апреля.

17 января в Москве суд приговорил участницу реалити-шоу «Пацанки» Анну Тихую (настоящее имя — Анна Тихомирова) к году и трем месяцам ограничения свободы за жестокое избиение прохожей.