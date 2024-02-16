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18:51, 16 февраля 2024Бывший СССР

Украина понадеялась на поддержку Европы в отсутствие помощи от США

Украина понадеялась на поддержку Евросоюза из-за отсутствия помощи от США
СюжетСанкции против России:

Фото: Reuters

Украина надеется на помощь Европы в случае, если Конгресс США не поддержит выделение пакета помощи, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, его слова передает ТАСС.

«Мы рассчитываем не на одну Германию, мы рассчитываем на Европейский союз», — заявил Зеленский, также уточнив, что ожидает от Европы и новых санкций против России.

Кроме того, президент Украины понадеялся, что США не «отпадут», добавив, что понимает подобные риски, связанные с президентской предвыборной кампанией в США.

Ранее американский журналист Саймон Шустер заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, что близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому люди сообщают о появлении у него признаков физического истощения. Шустер также отметил, что Зеленский плохо воспринимает критику и склонен отгораживаться от тех, кто не согласен с его решениями.

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      Валентин Карант
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