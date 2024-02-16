Украина запланировала купить у Турции и использовать новейшие истребители

Посол Украины Боднар: Украина купит у Турции истребители пятого поколения KAAN

Украина планирует купить у Турции новейшие истребители пятого поколения KAAN. Об этом сообщил украинский посол в Анкаре Василий Боднар в эфире телеканала CNN TÜRK.

«Мы не только купим их, но и будем ими пользоваться. Мы также знаем, где их использовать», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Киев участвует в разработке двигателя для этих самолетов. Украина выиграла тендер еще до начала специальной военной операции (СВО).

Турецкий перспективный стелс-истребитель прошел рулежные испытания в прошлом марте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что самолет поднимется в воздух до конца 2023 года.

