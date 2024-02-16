Украинский солдат рассказал о ситуации в Авдеевке

Украинский солдат рассказал о плачевной для ВСУ ситуации в Авдеевке

Боец 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Беляк, находящийся в окруженном укрепрайоне «Зенит», рассказал, что его и сослуживцев намерены оставить в Авдеевке, чтобы продолжать бои за город. Слова военного передает издание «Страна».

«На вторую ночь пообещали, что к нам приедет эвакуационная техника. Но она так и не приехала. С серьезными потерями части солдат все-таки удалось самим выйти из окружения», — описывает ситуацию собеседник издания.

По его мнению, у командования ВСУ нет намерения проводить грамотную эвакуацию: «Никто не любит непопулярных решений. Вывод личного состава — нет. Другое дело героическая оборона. За это можно и повышение получить».

«Генплан: пан или пропал. Группы отправлялись одна за другой, видимость нулевая. Это было тупо выживание. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами», — описал ситуацию Беляк.

Раненых солдат, по его словам, украинское командование приказало оставить на месте.

Ранее стало известно об атаках ВСУ на жителей Авдеевки за попытки эвакуации. Об этом рассказал сбежавший из города Максим Чмырь.