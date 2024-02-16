Стало известно об атаках ВСУ на жителей Авдеевки за попытки эвакуации

Сбежавший из Авдеевки: ВСУ обстреливают людей за попытки эвакуации из города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают мирных жителей Авдеевки из тяжелой артиллерии за попытки эвакуироваться на подконтрольную России часть Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал сбежавший из города Максим Чмырь, передает ТАСС.

«Нас спасли российские солдаты. Шли дворами, начался обстрел. На нас сначала положили где-то полпакета "Градов"», — сказал он. Чмырь добавил, что они отлежались, а затем ушли на дачи, где решили переждать до темноты и снова попали под кассетный обстрел ВСУ.

По его словам, украинские военные «всегда накрывают» тех, кто пытается уйти на российскую сторону. Он уточнил, что атака велась из района населенного пункта Ласточкино, где расположены ВСУ. Украинские обстрелы корректировались с воздуха сразу несколькими дронами, отметил Чмырь.

Ранее стало известно о спасении группы беженцев из Авдеевки российскими военными. Как сообщалось, люди находятся в безопасности. 15 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль российских сил.