Российские войска спасли группу беженцев из Авдеевки

В ДНР рассказали о спасении российскими военными группы беженцев из Авдеевки

Российские военные спасли группу беженцев из Авдеевки, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

Как отметили в ведомстве, сейчас люди находятся в безопасности. «Нашим бойцам удалось вывести новую группу беженцев из Авдеевки», — подчеркнул источник.

15 февраля стало известно, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль российских военных. Вооруженные силы России продолжают теснить позиции украинских войск ежедневно.

При этом в Вооруженных силах Украины заявили, что готовы перебросить бойцов из Авдеевки на новые позиции.