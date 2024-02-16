Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:52, 16 февраля 2024Бывший СССР

Российские войска спасли группу беженцев из Авдеевки

В ДНР рассказали о спасении российскими военными группы беженцев из Авдеевки

Фото: РИА Новости

Российские военные спасли группу беженцев из Авдеевки, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

Как отметили в ведомстве, сейчас люди находятся в безопасности. «Нашим бойцам удалось вывести новую группу беженцев из Авдеевки», — подчеркнул источник.

15 февраля стало известно, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль российских военных. Вооруженные силы России продолжают теснить позиции украинских войск ежедневно.

При этом в Вооруженных силах Украины заявили, что готовы перебросить бойцов из Авдеевки на новые позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные построили «подземный город» под Херсоном. Что в нем есть и для чего он нужен?

      Прогноз роста экономики России повысили

      В Москве рассказали о помощи разработчикам медицинских нейросетей

      53-летняя Клаудия Шиффер прикрыла голую грудь сумкой на фото

      Россия созвала заседание Совбеза по борьбе с терроризмом

      Офицер отряда «Шторм» рассказал о борьбе с дронами в зоне СВО

      Пользователям старых ПК предложили альтернативу Windows

      Россиянин напал на 14-летнего школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик

      В НАТО обеспокоились производством оружия в России

      На Украине взрыв повредил объект портовой инфраструктуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше