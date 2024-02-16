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20:44, 16 февраля 2024Культура

Умер фотограф Дмитрий Марков

«Псковская губерния»: умер российский фотограф Дмитрий Марков
Дмитрий Марков

Дмитрий Марков. Кадр: вДудь / YouTube

Российский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Псковская губерния» со ссылкой на друзей фотографа.

Точных причин смерти канал не раскрывает. Однако в материале указывается, что в последние дни Марков испытывал «давление со стороны своих читателей в соцсетях из-за своей позиции» по поводу друзей, отправившихся на специальную военную операцию.

Чистополь

Фото: Дмитрий Марков

Марков сотрудничал со многими федеральными агентствами и получил свою известность благодаря снимкам провинциальной России. Свои кадры он делал преимущественно на iPhone. Его работы выставлялись в Париже и Нью-Йорке.

В 2016 году Марков первым среди россиян поучаствовал в рекламной кампании iPhone 7 Apple’s Taken on the iPhone. В рекламе участвовали фотографы из 15 стран. В 2020 году дал интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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