В Армении назвали дезинформацией сообщения Азербайджана об обстрелах

Минобороны Армении: сообщения Азербайджана об обстрелах являются дезинформацией

Заявления Азербайджана об обстрелах азербайджанских позиций на границе с Арменией являются дезинформацией. Об этом министерство обороны Армении написало в своем Telegram-канале.

«Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 16 февраля в 12:50 (11:50 по московскому времени) подразделения ВС Республики Армения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, является дезинформацией», — говорится в сообщении ведомства.

Баку сообщил об обстрелах своих позиций 16 февраля. По данным Минобороны Азербайджана, военные были атакованы из крупнокалиберного оружия со стороны населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района.

За несколько дней до этого, 13 февраля, минобороны Армении сообщило об атаке на свои войска со стороны Азербайджана. Факт обстрела также подтвердили в Баку, назвав его ответом на провокации Еревана.