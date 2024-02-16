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11:40, 16 февраля 2024Мир

В Европе заявили о нежелании молодежи служить в армии

Euronews: европейская молодежь теряет интерес к службе в армии

Фото: David Inderlied / Globallookpress.com

В Европе растет обеспокоенность о боеспособности вооруженных сил перед лицом «российской угрозы». О незаинтересованности европейцев к службе в армии рассказывает Euronews.

Увеличение военных расходов и укрепление оборонного потенциала не может решить проблему нехватки новобранцев. Европейская молодежь последние годы все меньше хочет служить в вооруженных силах своих государств. Среди причин отсутствия интереса молодых европейцев к военной сфере называют пацифистские ценности и непривлекательность службы с точки зрения карьерного роста и качества жизни.

«Молодые гражданские лица в подавляющем большинстве выступают против войн, увеличения расходов на армию и против военных операций за рубежом», — указывает изданию профессор политологии Уорикского университета в Великобритании Винченцо Бове.

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Решить проблему нехватки армейских кадров предлагают иммиграцией, но повысить интерес населения к военной службе очень трудно. В то же время идеологическая дистанция между армией и обществом в Европе продолжает расти. «Честно говоря, это неразрешимая проблема», — заключил научный сотрудник Института авиации и космонавтики при Королевском колледже Лондона Софи Антробус.

Ранее в Норвегии объявили о начале подготовки морских пехотинцев Вооруженных сил Украины. Министр обороны страны Бьорн Арильд Грам отметил, что норвежская армия уже наладила тесные отношения с украинскими военнослужащими.

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      Дмитрий Попов
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