В Кремле заявили о готовности обсудить с США вопрос противоспутникового оружия

Песков: США пока не обращались к России по вопросу противоспутникового оружия

Руководство США пока не обращалось к России по поводу совместной работы по вопросу противоспутникового оружия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Однако представитель Кремля отметил, что Россия готова обсудить это, «если будут такие инициативы с американской стороны».

Ранее американский лидер Джо Байден распорядился напрямую обсудить с Москвой угрозу национальной безопасности США, которая якобы связана с разработкой противоспутникового оружия. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что президент поручил провести предварительные обсуждений с лидерами в Конгрессе, а также связаться по дипломатическим каналам с российской стороной, союзниками и партнерами Вашингтона.