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19:22, 16 февраля 2024Путешествия

В Минтрансе захотели ограничить вход в аэропорты для встречающих

Минтранс захотел ввести временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Минтрансе захотели ввести временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что ограничения на вход в воздушные гавани провожающих и встречающих будут действовать только в момент наивысшего уровня опасности.

Ранее стало известно, что согласно новому законопроекту Минтранса, безопасность в аэропортах могут усилить. На данном этапе документ проходит общественное обсуждение. В ведомстве отметили, что в случае одобрения инициативы ограничения будут временные и краткосрочные, и будут распространяться только на конкретный аэропорт.

В феврале также сообщалось, что российские авиакомпании начнут получать штрафы за размещение неверной информации о билетах в автоматизированной системе. Соответствующий законопроект готовит Минтранс.

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      Алина Черненко
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