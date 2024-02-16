В Минтрансе захотели ограничить вход в аэропорты для встречающих

Минтранс захотел ввести временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров

В Минтрансе захотели ввести временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что ограничения на вход в воздушные гавани провожающих и встречающих будут действовать только в момент наивысшего уровня опасности.

Ранее стало известно, что согласно новому законопроекту Минтранса, безопасность в аэропортах могут усилить. На данном этапе документ проходит общественное обсуждение. В ведомстве отметили, что в случае одобрения инициативы ограничения будут временные и краткосрочные, и будут распространяться только на конкретный аэропорт.

В феврале также сообщалось, что российские авиакомпании начнут получать штрафы за размещение неверной информации о билетах в автоматизированной системе. Соответствующий законопроект готовит Минтранс.