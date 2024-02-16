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13:27, 16 февраля 2024Россия

В Москве затравленная школьниками за рисунки 13-летняя девочка попала в больницу

В Москве школьница попала в больницу с отравлением из-за травли за рисунки

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве госпитализировали 13-летнюю девочку, которую школьники затравили за рисунки. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, подросток увлекается живописью, но в некоторых ее рисунках прослеживаются взрослые сюжеты с обнаженными мужчинами, из-за чего с девочкой уже общались психологи. Кроме того, над ней начали издеваться другие дети.

Как стало известно каналу, недавно школьница попала в больницу с передозировкой лекарства. Девочка утверждает, что у нее сильно болел живот, и она не рассчитала нужное количество. Какой препарат принял подросток, не уточняется. Следователи начали проверку, чтобы исключить другие версии произошедшего.

Ранее, в июне 2023 года, в Дагестане школьница подверглась травле из-за речи, произнесенной на последнем звонке. Над ребенком начали издеваться еще до окончания учебного года. На праздничном мероприятии она заявила, что будет рада больше никогда не видеть одноклассников, а также обратилась к их родителям и попросила лучше следить за своими детьми. Однако буллинг усилился и перешел в соцсети.

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      Константин Лысяков
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