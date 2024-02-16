В Петербурге отец напал на обидчика сына и заставлял его снять трусы

В Петербурге отец пятиклассника напал на ребенка и заставлял его снять трусы

В Санкт-Петербурге отец пятиклассника напал на ребенка, который якобы обидел сына, и заставлял его снять трусы при одноклассниках в школе в Приморском районе, сообщает 78.ru.

По информации издания, мальчики начали снимать штаны друг перед другом. Один из них заигрался и решил «помочь» товарищу.

В этот момент в помещение влетел разъяренный мужчина. Взрослый с порога стал материться, подбежал к пятикласснику, толкнул его на пол и потребовал снять штаны на глазах у всех.

Перепуганный ребенок лежал и не мог сопротивляться. Петербуржец не унимался: он бил школьника ногами и продолжал кричать. В потасовку пыталась вмешаться учительница, однако агрессор грубо ее оттолкнул.

После произошедшего мальчика доставили в детскую больницу. Снимки показали, что у него сотрясение мозга. Его отправили на больничный.

Отец пострадавшего рассказал, что конфликта между детьми не было. Им по 11 лет, поэтому шалости в их возрасте вполне распространенное явление, отметил он. Горожанин допустил, что в голове у отца пятиклассника вся эта ситуация выглядела несколько иначе.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пятиклассник сломал сверстнику нос из-за цвета его рюкзака.