В Петербурге зарегистрировали первый иск на решение МВД о лишении гражданства

В Петербурге армянин требует вернуть гражданство РФ, отнятое из-за судимости

Проживающий в Санкт-Петербурге уроженец Армении потребовал вернуть ему российское гражданство, которого он лишился по решению МВД из-за судимости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Это первый подобный иск, зарегистрированный в Петербурге. В качестве ответчика по заявлению Арсена Киракосяна выступит управление МВД России по Кировскому району города.

Уточняется, что в 2020 году Смольнинский суд признал Киракосяна виновным по части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ и приговорил к четырем годам лишения свободы. В декабре 2023 года региональное управление МВД вынесло решение о лишении его российского гражданства в соответствии с новым законом.

Новый федеральный закон «О гражданстве РФ» вступил в силу 26 октября 2023 года. В нем был расширен перечень преступлений, за совершение которых виновного могут лишить российского гражданства.