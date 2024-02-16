В России босая девочка в шортах в мороз забежала в магазин и попросила о помощи

В Челябинске девочка в шортах и майке сбежала в мороз от избивавшей ее матери

Школьница сбежала из дома без верхней одежды и босиком из-за побоев в Челябинске. Об этом пишет информационное агентство «Новый день».

По словам очевидцев, вечером 15 февраля, когда температура воздуха в городе опускалась до минус 30 градусов мороза, босая девочка в возрасте около 10 лет забежала в магазин в Ленинском районе города и попросила о помощи. Из одежды на ней были только шорты и майка. Школьница рассказала продавцам, что живет с отчимом и матерью, которая ее постоянно бьет, поэтому она боится возвращаться домой.

В пресс-службе регионального МВД агентству заявили, что инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с ребенком. Опрашиваются соседи и учителя школьницы. Девочку изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр.

Ранее в Красногорске 27-летний отец жестоко избил своего четырехмесячного сына. Как стало известно, мужчина несколько раз ударил мальчика по голове. Врачи диагностировали у младенца сотрясение мозга и ушибы.

