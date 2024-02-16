В России глава школы обвинила ученика в краже обедов других детей и поплатилась

На Камчатке директор школы обвинила ученика в краже обедов и лишилась работы

В городе Елизове Камчатского края директор школы обвинила ученика в воровстве и сама лишилась работы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Ранее по сети разошлась видеозапись, на которой директор в грубой форме обвиняла девятиклассника в том, что он съедал лишние порции. Женщина также угрожала обратиться в правоохранительные органы.

После публикации записи в школе прошла проверка, организованная прокуратурой и управлением образования региона. В результате были выявлены нарушения в организации питания учеников, было возбуждено административное дело. После этого директор написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Родители подростка, которого отчитывала директор, сообщили, что дают сыну деньги на обед, однако он их откладывает.

Ранее в Тюменской области учительница уволилась после жалобы пенсионера на ее фотографии, которые тот посчитал слишком откровенными. Россиянин предположил, что после увольнения педагог найдет средства к существованию и даже станет зарабатывать больше. В администрации школы комментировать ситуацию отказались.