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16:32, 16 февраля 2024Путешествия

В России назвали условие запуска прямых рейсов на Бали

Росавиация: запуск прямых рейсов из России на Бали зависит от перевозчиков

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Запуск прямого сообщения между Россией и индонезийским островом Бали зависит от планов перевозчиков. Такое условие назвали в Росавиации, передает РИА Новости.

Уточняется, что препятствий для возобновления регулярных рейсов между двумя странами в рамках действующего межправительственного соглашения нет.

Ранее в феврале посол России в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что жалобы на российских туристов, пребывающих на Бали, часто обусловлены политической конъюнктурой. При этом посол отметила, что большая часть находящихся на популярном курортном острове россиян — законопослушные граждане, которые не нарушают местные традиции и обычаи.

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      Зарина Дзагоева
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