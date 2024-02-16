В России подготовили новый порядок оказания первой медицинской помощи

Минздрав предложил расширить перечень состояний для оказания первой помощи

Минздрав предложил расширить перечень состояний для оказания первой помощи. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В обновленный список состояний, при которых должна оказываться первая помощь, включены, например, укусы ядовитых животных, судороги и острые психологические реакции на стресс.

Также предлагается обновить и порядок оказания помощи. Теперь врачам нужно будет в устной форме проинформировать пострадавшего и окружающих о его готовности оказать первую помощь. Также предлагается разрешить оказывать помощь без согласия пострадавшего или его родителя, если до этого они не отказывались от первой помощи.

Кроме того, предлагается разрешить использовать для оказания помощи медицинские изделия и лекарства, которые не входят в состав аптечек и специальных наборов.