В России заявили об очень важном дне в Авдеевке

Политолог Марков: 16 февраля — очень важный день для ВСУ в Авдеевке

Сегодня, 16 февраля, станет очень важным днем для обороняющихся в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

По словам Маркова, именно сегодняшний день покажет, какому числу бойцов ВСУ удастся покинуть Авдеевку во время «запоздалого отступления». Он отметил, что некоторые украинские части уже начали отступать, а своих раненых оставили для «теплого российского плена».

«Он (сегодняшний день) покажет, и как много ВСУ будет перебито (...) и скольким удастся выйти. И — где будет сформирована новая линия обороны ВСУ», — заявил политолог.

Марков добавил, что новая линия обороны в Авдеевке покажет, какая часть города отойдет к России.

Ранее стало известно, что 3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая считается одной из лучших, частично попала в окружение в Авдеевке. Об этом сообщил замкомандира подразделения Родион Кудряшов.