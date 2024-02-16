В Совфеде отреагировали на слова премьера Словакии об уходе России из Крыма

Сенатор Цеков: премьер Словакии Фицо занял правильную позицию по Крыму

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который порассуждал об уходе России из Донбасса и Крыма, занял правильную позицию, считает сенатор от крымского региона Сергей Цеков. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на заявление Фицо, назвавшего нереальным уход России из Крыма и Донбасса. По его словам, военное разрешение украинского конфликта невозможно, поэтому он выступает только за гуманитарную помощь Киеву.

«Фицо занял правильную позицию по Крыму и Донбассу, а те, кто утверждают обратное, демонстрируют свою ущербность», — считает Цеков. Он уверен, что все те, кто поддержал Киев поставками оружия, окажутся в лагере проигравших и будут вынуждены ответить за свои военные преступления.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова заявила, что ей бы очень хотелось переименовать города Крыма в их крымско-татарские названия, а также уничтожить Крымский мост. На полуострове слова политика назвали дешевым популизмом.