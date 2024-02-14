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09:23, 14 февраля 2024Россия

В Крыму отреагировали на план Киева по «деколонизации» полуострова

В Крыму назвали план Киева по «деколонизации» полуострова дешевым популизмом
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заявление Киева о «деколонизации» Крыма являются дешевым популизмом, считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его слова передает РИА Новости.

Так на полуострове отреагировали на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Эмины Джапаровой, которая сказала, что ей бы очень хотелось переименовать города Крыма в их крымско-татарские названия. «Мне хочется верить, что у нас будет Акмесджит вместо Симферополя, Кефе вместо Феодосии, Эски-Кырым вместо Старого Крыма», — сказала она. Политик также выразила желание уничтожить Крымский мост.

«Любые политические решения Киева относительно Крыма — это дешевый популизм, не имеющий никакой юридической силы. Все ранее принятые подобные декларации никак не повлияли на позицию крымчан относительно российской принадлежности Крыма», — сказал Смирнов.

Он также назвал неизменной позицию России по Крыму и посоветовал Джапаровой оставить в покое крымскую топонимику, а также заняться проблемами в своей стране.

На слова замминистра иностранных дел Украины также отреагировали и в Совфеде. Сенатор Ольга Ковитиди подчеркнула, что названия крымских населенных пунктов, а также улиц и проспектов отражают многовековую историю многоголосой республики. Никто не позволит разрушить межконфессиональное богатство Крыма, уверена она.

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      Анастасия Шейкина
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