Сенатор Ковитиди раскритиковала идею украинцев переименовать крымские города

Названия крымских населенных пунктов, а также улиц и проспектов отражают многовековую историю многоголосой республики, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В беседе с «Лентой.ру» она раскритиковала прозвучавшую на Украине идею переименовать крымские города.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что ей бы очень хотелось переименовать города Крыма в их крымско-татарские названия. «Мне хочется верить, что у нас будет Акмесджит вместо Симферополя, Кефе вместо Феодосии, Эски-Кырым вместо Старого Крыма и так далее», — сказала она.

«Мы, крымчане, веками живем на своей земле, свято чтим и гордимся нашей многонациональной историей. Гордость России, город-герой Севастополь, основанный 240 лет назад, помнит и великолепный древний Херсонес и зеленый Ахтиар. А красавица Ялта сохранила свое название с VI века до нашей эры и обязана этим названием грекам. Любим мы в Крыму и наш красавец Бахчисарай, образованный в XVI веке благодаря хану Менгли-Гирею. Помним, что солнечная Феодосия, средневековая Кафа, была основана греческими колонистами из Милета в VI веке до нашей эры. Помним, что частью города Старый Крым стало болгарское Красное Село. Бережно храним мы в Крыму историю крымчаков и караимов», — ответила Ковитиди.

Сенатор также напомнила, что в Крыму есть и город Армянск, заложенный армянами в начале XVIII столетия. А уже в наши дни аэропорт в Симферополе стал носить имя великого художника Ивана Айвазовского, армянина по происхождению.

Все у нас в Крыму хорошо и спокойно. Межнациональное, межконфессиональное согласие Крыма — наше богатство, и мы никому не позволим его разрушить, даже если это замминистра иностранных дел Украины Ольга Ковитиди сенатор от Крыма

Ранее американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение о том, что Крым и Донбасс продолжат оставаться за Россией. Он также добавил, что дальнейшая поддержка ВСУ не решит конфликт на Украине, а лишь усугубит его.

