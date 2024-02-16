В ЮАР пообещали никогда не бросать Россию

Глава правящей партии ЮАР Мбалула: в Южной Африке останутся верны России

В Южной Африке останутся верны России как своему другу и никогда ее не бросят. Это пообещал генсек правящей партии ЮАР Африканского национального конгресса Фикиле Мбалула, сообщает РИА Новости.

«Мы, Южная Африка, за Россию как за нашего друга, и мы не извиняемся за это. Мы никогда вас не бросим», — сказал политик.

Мбалула добавил, что ЮАР ради этого готова пожертвовать отношениями с другими друзьями.

Ранее высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что страны Глобального Юга на переговорах по украинской «формуле мира» просят учитывать интересы России. По его словам, особенно ярко эту позицию продвигали представители Бразилии и ЮАР.