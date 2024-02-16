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13:25, 16 февраля 2024Россия

Внук Зюганова прокомментировал свою госпитализацию

РИА Новости: внук Зюганова сообщил, что его госпитализация была плановой

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Депутат Мосгордумы и внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид сообщил, что его госпитализация с диагнозом COVID-19 была плановой. Об этом политик сообщил РИА Новости.

По его словам, он почти выздоровел и уже с понедельника, 26 февраля, вернется к полноценной жизни и участию в партийных мероприятиях. «Самочувствие нормальное, просто самолечением не надо заниматься и надо к специалистам почаще обращаться, и никаких проблем не будет», — прокомментировал Зюганов-младший.

Ранее стало известно, что политика увезли в больницу с диагнозом COVID-19. В стационаре депутату провели ряд исследований.

Осенью 2023 года Леонид Зюганов участвовал в выборах мэра Москвы. По результатам голосования он занял второе место, проиграв Сергею Собянину, набравшему более 76 процентов голосов.

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