ВСУ объявили об отступлении с укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

ВСУ официально объявили об отступлении с укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально объявили об отступлении с укрепрайона «Зенит» к югу от Авдеевки, об этом сообщил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

«После многих месяцев противостояния командование ОСУВ (Объединенная стратегическая группировка войск — прим. «Ленты.ру») приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки», — написал военный.

Тактически занятие позиций укрепрайона, как считает командующий, не дает России стратегического преимущества и, по его заявлению, не меняет ситуацию в Авдеевке. «Сейчас идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях», — заключил Тарнавский.

Ранее замкомандира подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ Родион Кудряшов сообщил, что подразделение попало в окружение в Авдеевке.