Россиянам напомнили о важных действиях при покупке «вторички»

Юрист Сунцова: благонадежный продавец «вторички» не стоит на учете у психиатра

Благонадежность продавца квартиры можно понять, выяснив, стоит ли он на учете у психиатра. О том, что необходимо проверить перед покупкой вторичного жилья, «Вечерней Москве» рассказала юрист Елена Сунцова.

Ставит под сомнение сделкоспособность продавца и наркологический учет. Справка о дееспособности собственника подтвердит его вменяемость при заключении договора. Кроме того, важно проверить паспорт участника сделки и его супруга. В некоторых случаях потребуется ознакомиться с видом на жительство, уточнила эксперт.

Помимо этого, владельцы квартиры должны предоставить документы, доказывающие право собственности: договор купли-продажи, дарения, мены или свидетельство о праве на наследство. Не стоит забывать и о техпаспорте объекта, предупреждает юрист.

Ранее россиянам дали советы по безопасному приобретению квартиры в новостройке. Прежде всего нужно проверить застройщика, проанализировав отзывы других дольщиков. Стоит убедиться, имеются ли у девелопера все необходимые разрешения и документы. Особое внимание следует обратить на проектную декларацию жилого комплекса.