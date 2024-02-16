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20:42, 16 февраля 2024Силовые структуры

Задержание похищавших деньги граждан пятерых россиян попало на видео

МВД показало видео задержания на Камчатке мошенников, похитивших 600 тыс. рублей

Задержание пятерых граждан на Камчатке, похищавших деньги россиян, попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах злоумышленник звонит в дверь квартиры, жильцы открывают и передают ему пакет, после чего мужчина уходит. Затем уже отряд СОБРа скручивает одного из преступников и уводит. Далее показано задержание еще одного фигуранта. Оперативники тоже скрутили его, повалили на пол, надели наручники, вывели и посадили в служебный автомобиль. Также запечатлен момент задержания третьего злоумышленника. Он добровольно открыл дверь квартиры, когда к нему постучались сотрудники СОБРа. В видео показаны чеки завершенных операций по переводу украденных денег, а также наличные купюры, ноутбук, планшет и девять мобильных телефонов.

Как сообщает МВД, преступники работали так называемыми курьерами. Заказы они находили по объявлениям в мессенджере. Мошенники звонили гражданам и сообщали, что их родственники попали в ДТП и для откупа от происшествия им нужна крупная сумма денег. Когда злоумышленники узнавали адреса, на место отправляли курьеров. Они приезжали домой к потерпевшим и забирали у них деньги. Далее полученные средства переводили на счета заказчиков, каждый раз оставляя себе пять процентов от украденной суммы.

По информации следствия, один из задержанных был пойман у отделения банка с поличным как раз в то время, когда он приехал к учреждению с пенсионером для того, чтобы тот обналичил деньги.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае суд арестовал 46-летнюю пособницу телефонных мошенников за хищение у пенсионерки 1,4 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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