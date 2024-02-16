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11:40, 16 февраля 2024Бывший СССР

Захарова раскритиковала переводящих деньги ВСУ россиян

Представитель МИД Захарова: россияне, которые переводят деньги ВСУ — неонацисты

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала россиян, которые переводят деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ), и сравнила их с неонацистами.

«Все, кто переводил и переводит деньги "на ВСУ" и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут. А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически», — говорится в публикации.

Комментарии представителя дипломатического ведомства связаны с новостями о числе пострадавших после обстрела Белгорода Украиной.

15 февраля ВСУ обстреляли гражданские объекты в Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадали как минимум 23 человека.

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      Глеб Палехов
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