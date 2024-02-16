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16:21, 16 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский ушел от ответа на вопрос об Авдеевке

Зеленский ушел от ответа на вопрос об Авдеевке и дал приказ беречь личный состав

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос об Авдеевке на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Об этом пишет РИА Новости.

Политик рассказал, что военное руководство Украины получило от него поручение беречь личный состав и минимизировать потери. «Что касается Авдеевки (...). Я детально ознакомлен с ситуацией, нахожусь в контакте с военным руководством», — сказал Зеленский. При этом он отказался говорить, какие подходы разрабатывает военное руководство.

Ранее 3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение на одном из участков в Авдеевке. Замкомандира подразделения Родион Кудряшов также рассказал, что бойцам ВСУ приходится отходить с некоторых позиций.

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский сообщил, что украинские войска готовят позиции для отступления под Авдеевкой.

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      Кристина Есикова
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