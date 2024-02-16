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15:44, 16 февраля 2024Из жизни

Женщина рассказала о трудностях жизни с аллергией на воду и собственный пот

New York Post: в США женщина рассказала о жизни с аллергией на воду и пот

Кадр: @everydaywithkym / TikTok

Жительница США с аллергией на воду и собственный пот пожаловалась на трудности, с которыми сталкивается в повседневной жизни. Об этом сообщает New York Post.

В возрасте 12 лет у Кимберли Миллс из города Хьюстон, штат Техас, диагностировали аквагенную крапивницу — редкое аутоиммунное заболевание, характеризующееся появлением волдырей в результате контакта кожи с водой. По словам женщины, каждый раз, когда на ее кожу попадает вода, у нее начинаются крапивница и зуд.

Чтобы помыться, Миллс приходится заранее принимать таблетки от аллергии. Несмотря на это, уже через несколько минут пребывания в душе ее кожу начинает покалывать. Как только женщина выходит из ванной комнаты, ее тело покрывается волдырями, а кожа начинает чесаться и зудеть. Чтобы избавиться от причиняющих боль симптомов, Миллс наносит на тело охлаждающие спреи и лосьоны. «Весь этот процесс может длиться от одного до двух часов. От этого у меня начинается мигрень, а иногда и жар», — рассказала она.

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В социальной сети женщина перечислила названия средств, которые помогают ей восстановить состояние кожи после душа. Некоторые пользователи поинтересовались, появляются ли у Миллс какие-либо симптомы после употребления питьевой воды. «Нет. К счастью, я с этим еще не сталкивалась. Максимум, что я ощущала, — это тошноту», — ответила она.

Ранее житель Бразилии, страдающий от «аллергии почти на все», рассказал о жизни с заболеванием. Из-за особенности своего организма за последние восемь лет мужчина попадал в больницу более 20 раз.

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      Алиса Удовик
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