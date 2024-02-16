Жители американского города попытались забаррикадироваться от Байдена

ABC: жители города Ист-Палестайн в США пытались забаррикадироваться от Байдена

Жители города Ист-Палестайн в штате Огайо пытались перекрыть въезды в населенный пункт перед приездом президента США Джо Байдена. Об этом заявил владелец местной транспортной компании Гарри Аллисон, передает ABC.

Аллисон прокомментировал визит Байдена в город, пострадавший в 2023 году от катастрофы с химикатами. Он сообщил о просьбах местных жителей забаррикадироваться от лидера страны.

«Несколько человек позвонили мне и спросили, не могу ли я заблокировать въезд в город, чтобы он не смог приехать», — заявил предприниматель. Он объяснил визит Байдена приближающимися президентскими выборами. Аллисон также сообщил об убытках предпринимателей, в том числе и собственных, из-за катастрофы.

Ранее почти половина американских избирателей допустили замену Байдена на выборах согласно результатам опроса, проведенного Университетом Монмута. Отмечается, что уверенность сторонников демократов в способности Байдена выполнять возложенные на него задачи на президентском посту с 2020 года снизилась с 91 до 72 процентов.