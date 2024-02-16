Жители российского региона нашли легкий способ заработка на квартирах в Москве

Жители Сургута стали торговать квартирами в Москве, чтобы купить жилье в регионе

Жители Сургута нашли легкий способ заработка на квартирах в Москве. Россияне начали торговать объектами в столице, чтобы позволить себе купить жилье в родном городе, рассказала руководитель агентства «Академия недвижимости» Елена Тюлейкина, передает Ura.ru.

Эксперт рассказала, что в Сургуте стало сложнее взять ипотеку. «Застройщики города не продают свои объекты без первоначального взноса. А субсидированную ставку закладывают в стоимость квартиры. То есть покупатель несет тройную финансовую нагрузку», — пояснила Тюлейкина.

Чтобы выйти из положения, люди начали покупать самые дешевые квартиры в московских новостройках и продавать их по окончании строительства — через полгода-год. После этого россияне приобретают объекты в Сургуте, рассказала эксперт. Риелтор отметила, что в больших городах (например, Москве и Санкт-Петербурге) конкуренция у застройщиков выше, и предложения на рынке оказываются более выгодными.

При этом эксперт отметила, что нужно выбирать порядочного застройщика. «А по-другому пока не взять квартиру в Сургуте. Уже платеж по некоторым квартирам превышает сто тысяч рублей», — заключила Тюлейкина.

Ранее россиянам назвали самый выгодный способ сдачи жилья в аренду. По словам риелторов, больше прибыли приносит посуточная сдача недвижимости — на ней можно заработать в два-три раза больше, чем на долгосрочной.

