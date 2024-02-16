Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:22, 16 февраля 2024Среда обитания

Жители российского региона нашли легкий способ заработка на квартирах в Москве

Жители Сургута стали торговать квартирами в Москве, чтобы купить жилье в регионе

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock / Fotodom

Жители Сургута нашли легкий способ заработка на квартирах в Москве. Россияне начали торговать объектами в столице, чтобы позволить себе купить жилье в родном городе, рассказала руководитель агентства «Академия недвижимости» Елена Тюлейкина, передает Ura.ru.

Эксперт рассказала, что в Сургуте стало сложнее взять ипотеку. «Застройщики города не продают свои объекты без первоначального взноса. А субсидированную ставку закладывают в стоимость квартиры. То есть покупатель несет тройную финансовую нагрузку», — пояснила Тюлейкина.

Чтобы выйти из положения, люди начали покупать самые дешевые квартиры в московских новостройках и продавать их по окончании строительства — через полгода-год. После этого россияне приобретают объекты в Сургуте, рассказала эксперт. Риелтор отметила, что в больших городах (например, Москве и Санкт-Петербурге) конкуренция у застройщиков выше, и предложения на рынке оказываются более выгодными.

При этом эксперт отметила, что нужно выбирать порядочного застройщика. «А по-другому пока не взять квартиру в Сургуте. Уже платеж по некоторым квартирам превышает сто тысяч рублей», — заключила Тюлейкина.

Ранее россиянам назвали самый выгодный способ сдачи жилья в аренду. По словам риелторов, больше прибыли приносит посуточная сдача недвижимости — на ней можно заработать в два-три раза больше, чем на долгосрочной.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ сдали несколько укрепрайонов в Авдеевке. Одна из лучших украинских бригад частично попала в окружение

      В Microsoft рассказали о новой приставке Xbox

      Эксперт призвала срочно убрать один предмет с кухонной столешницы

      Почти половина американских избирателей допустили замену Байдена на выборах

      Набиуллина рассказала о последствиях возможной конфискации активов ЦБ

      В отношении Героя ДНР возбудили уголовное дело

      В Кировоградской области Украины прогремели взрывы

      Раскрыт размер пенсии Лолиты

      Россиянкам назвали самые модные стрижки на 2024 год

      В ООН предупредили о самой сильной за последние 75 лет ядерной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше